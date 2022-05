Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (12)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (12), exibe o filme "Cartas Para Deus" após o capítulo de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A obra, de 2011, é do gênero drama e tem direção de David Nixon e Patrick Doughtie.

Sinopse de 'Cartas Para Deus'

O pequeno Tyler Doherty, de apenas oito anos, trava uma batalha diária contra o câncer que o consome. Com o apoio de sua família e amigos, ele não deixa se abalar e escreve cartas diárias endereçadas a Deus.



Acontece que o carteiro Brady fica sem saber o que fazer com as correspondências, até que, inspirado pela bravura do garoto, toma uma atitude que provoca grandes mudanças em suas vidas.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de hoje

Ficha técnica de 'Cartas Para Deus'

Título Original: Letters to God

Elenco: Robyn Lively, Jeffrey Johnson, Tanner Maguire

Direção: David Nixon e Patrick Doughtie

Nacionalidade: Norte-americana

Gênero: Drama

Ano: 2011

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn