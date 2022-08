Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (11)

A "Sessão da tarde" de hoje, quinta-feira (11/8), exibe o filme "Questão de Tempo" após capítulO de “O Cravo e a Rosa”, às 15h30, na TV Globo. A produção inglesa de 2013 é do gênero romance. Saiba mais sobre o longa abaixo.

Sinopse de "Questão de Tempo"

Ao completar 21 anos, Tim (Domhnall Gleeson) é surpreendido com a notícia dada por seu pai (Bill Nighy) de que pertence a uma linhagem de viajantes no tempo. Todos os homens da família conseguem viajar para o passado, bastando apenas ir para um local escuro e pensar na época e no local para onde deseja ir.

Cético a princípio, Tim logo se empolga com o dom ao ver que seu pai não está mentindo. Sua primeira decisão é usar esta capacidade para conseguir uma namorada, mas logo ele percebe que viajar no tempo e alterar o que já aconteceu pode provocar consequências inesperadas.

Trailer do filme da Sessão da Tarde de Hoje

Ficha técnica de "Questão de Tempo"

Título Original: About Time

Nacionalidade: Inglesa

Ano de Produção: 2013

Diretor: Richard Curtis

Elenco: Bill Nighy; Domhnall Gleeson; Lydia Wilson; Margot Robbie; Rachel Mcadams; Richard Cordery e Tom Hollander

Gênero: Romance