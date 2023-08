Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira, 10

A “Sessão da Tarde” de hoje, quarta-feira (10/8), exibe o filme “Ela Dança, Eu Danço 3” após “Mulheres de Areia”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE “Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso”

Um grupo de dançarinos de rua de Nova York esbarra com a melhor equipe de Hip-Hop do mundo em uma competição de tirar o fôlego. Nesse confronto eles terão que usar todas as suas artimanhas e coreografias para transformarem suas próprias vidas num show.

FICHA TÉCNICA DE “Ela Dança, Eu Danço 3”

Título Original: Step Up 3d

Step Up 3d Elenco: Alyson Stoner; Keith Stallworth; Rick Malambri; Adam Sevani; Sharni Vinson

Alyson Stoner; Keith Stallworth; Rick Malambri; Adam Sevani; Sharni Vinson Direção: Jon M. Chu

Jon M. Chu Nacionalidade: Americana