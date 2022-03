Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira (10)

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (10) exibirá "Que Haja Luz", um filme de drama cristão estadunidense de 2017 dirigido e estrelado por Kevin Sorbo. O longa-metragem irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse

Sol é um ateu que leva uma vida de solidão. Ele é odiado por muitos por causa de suas opiniões polêmicas sobre fé.

Ao sofrer um grave acidente que o deixa à beira da morte, ele começa a questionar suas convicções antigas. Ele passará por mudanças radicais, deixando de lado muitas de suas certezas.

Curiosidades

O filme foi rodado principalmente em Birmingham, Alabam;



Em seu fim de semana de estreia, o filme arrecadou US$ 1,9 milhão em 373 cinemas

Confira o trailer

Ficha técnica

Título Original: Let There Be Light

Elenco: Kevin Sorbo. Dr. Sol Harkens. Sam Sorbo. Katy Harkens. Dionne Warwick. Sean Hannity. Daniel Roebuck.

Dubladores: Alexandre Marconatto; Fernanda Baronne; Karen Ramalho; Renato Cavalcante; Ricardo Telles; Ricardo Vasconcelos

Direção: Kevin Sorbo

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama