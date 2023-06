Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quinta-feira, 1

A "Sessão da Tarde" de hoje, quinta-feira (1/6), exibe o filme “Marley & Eu” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Marley & Eu"

Marley é um labrador muito levado que deixa de cabeça para baixo a rotina dos recém-casados John e Jeniffer Grogan após ser adotado. Com o passar do tempo e apesar das diversas confusões aprontadas pelo cão, o casal percebe que suas vidas jamais serão as mesmas.

TRAILER DA "SESSÃO DA TARDE" HOJE

FICHA TÉCNICA DE "Marley & Eu"

Título Original: Marley And Me

Elenco: Owen Wilson; Jennifer Aniston; Eric Dane; Kathleen Turner; Alan Arkin; Nathan Gamble

Dubladores: John:Ettore Zuim/ Jenny:Elida L'astorina/ Sebastian:Alexandre Marconato/ Arnie:Luiz Carlos/ Outras Vozes:Armando Tiraboschi/ Bruno Marçal/ Cecilia Lemez/ Cesar Marchetti/ Eudes Carvalho/ Giulia De Brito/ Isaura Gomes/ Ivete Jaime/ Jussara Marques/ Marcia Regina/ Marco Antonio/ Matheus Fererira/ Patricia Scalvi/ Rosinha Baroli/ Sergio Marques/ Tatiane Kelpmair/ Wendel Bezerra

Direção: David Frankel

David Frankel Nacionalidade: Americana