Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (9)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (9) exibirá "O Amor Não Tira Férias", uma comédia romântica de 2006. O longa-metragem irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse

Iris escreve uma coluna sobre casamento bastante conhecida no Daily Telegraph, de Londres. Ela está apaixonada por Jasper, mas logo descobre que ele está prestes a se casar com outra.



Bem longe dali, em Los Angeles, está Amanda, dona de uma próspera agência de publicidade especializada na produção de trailers de filmes. Após descobrir que seu namorado, Ethan, não tem sido fiel, Amanda encontra na internet um site especializado em intercâmbio de casas.



Ela e Iris entram em contato e combinam a troca. Logo, a mudança trará reflexos na vida amorosa de ambas, com Iris conhecendo Miles, um compositor de cinema, e Amanda se envolvendo com Graham, irmão de Iris.

Curiosidades

Este é o 2º filme em que Jude Law e Kate Winslet atuaram juntos. O primeiro foi A Grande Ilusão (2006);



Nancy Meyers escreveu o roteiro do filme tendo em mente Cameron Diaz, Kate Winslet, Hugh Grant e Jack Black para os papéis principais;



A ideia do filme nasceu anos antes do início das filmagens, quando, durante as férias, a diretora e roteirista Nancy Meyers descobriu na internet um site que fornecia endereços ao redor do mundo para pessoas que estivessem interessadas em trocar de casa por temporada.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título Original: The Holiday

Elenco: Jack Black; Cameron Diaz; Jude Law; Kate Winslet

Dubladores: Amanda: Mônica Rossi/ Iris: Sylvia Salustti/ Graham: Felipe Grinnan/ Miles: Paulo Vignolo/ Ethan: Alexandre Moreno/ Jasper: Eduardo Dascar

Direção: Nancy MeyersNacionalidade AmericanaGênero Comédia