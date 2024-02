Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (7)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (7/2), exibe o filme “O Maior Amor do Mundo” após “Mulheres de Areia”, às 15h25, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Maior Amor do Mundo"

A vida de diferentes mães no Dia das Mães. Sandy está felizmente divorciada até descobrir que seu ex-marido fugiu com uma mulher muito mais jovem. Agora ela deve aprender a lidar com grandes mudanças em sua vida, pois seus dois filhos agora têm uma madrasta. As irmãs Jesse e Gabi recebem uma surpresa inesperada de sua mãe. Miranda não tem filhos e está focada em sua carreira. Kristin está curtindo a vida como uma nova mãe, mas sente a pressão do namorado para se casar. Bradley está se esforçando para ser o melhor pai para suas duas filhas desde que sua mãe faleceu no ano passado, mas ele quer fingir que o Dia das Mães não existe.

Assista ao trailer

FICHA TÉCNICA DE "O Maior Amor do Mundo"