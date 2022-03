Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (30)

A Sessão da Tarde desta terça-feira (29) exibirá "A Culpa é das Estrelas", um filme americano de 2014 que tem um drama como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse

Diagnosticada com câncer, a adolescente Hazel Grace Lancaster se mantém viva graças a uma droga experimental. Após passar anos lutando contra a doença, ela é forçada pelos pais a participar de um grupo de apoio cristão.



Lá, conhece Augustus Waters, um rapaz que também sofre com câncer. Os dois possuem visões muito diferentes de suas doenças: Hazel preocupa-se apenas com a dor que poderá causar aos outros, já Augustus sonha em deixar a sua própria marca no mundo.



Apesar das diferenças, eles se apaixonam. Juntos, atravessam os principais conflitos da adolescência e do primeiro amor, enquanto lutam para se manter otimistas e fortes um para o outro.

Curiosidades

Baseado no livro "A Culpa é das Estrelas", escrito por John Green;

Shailene Woodley e Ansel Elgort voltam a trabalhar juntos pouco tempo após 'Divergente';

Não só Ansel Elgort, como também Brenton Thwaites, Nat Wolff, Nick Robinson e Noah Silver foram cotados para o papel principal.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título Original: The Fault In Our Stars

Elenco: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Willem Dafoe, Laura Dern, Sam Trammell

Dubladores: Hazel Grace: Luisa Palomanes/ Gus: Raphael Rossatto/ Frannie: Mônica Rossi/ Isaac: Andreas Avancini/ Van Houten: Márcio Simões/ Michael: Hércules Fernando/ Patrick: Manolo Rey/ Lidewij: Flávia Saddy/ Dra. Maria: Rita Lopes/ Dr. Simmons: Luiz Carlos Persy

Direção: Josh Boone

Nacionalidade: Americana

Gênero: Drama