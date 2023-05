Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, 3

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (3/5), exibe o filme “Uma Chance Para Lutar” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Uma Chance Para Lutar"

Nick Newell, um lutador de MMA de um braço só, tem a rara chance de lutar pelo campeonato dos pesos-pena. Ele se esforça para vencer, por si mesmo e por todas as outras pessoas com deficiências físicas no mundo.

