Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, (23)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (23), exibe o filme “Doce Lar” após “Mulheres de Areia”, às 15:20, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Doce Lar"

Decidida a fugir do marido, uma mulher resolve se mudar secretamente para Nova Iorque, onde inicia um romance com o filho da prefeita. Com seu namorado desejando se casar, ela precisa retornar ao Alabama para conseguir o divórcio e contar as novidades para a sua família.

Trailer de "Doce Lar"

FICHA TÉCNICA DE "Doce Lar"