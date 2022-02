Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (23)

A Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (23), exibirá o filme "Noites de Tormenta", um filme do gênero drama romântico lançado nos Estados Unidos em 2008. O longa-metragem irá ao ar às 15h30, logo após a novela "O Cravo e a Rosa", na TV Globo.

Sinopse da Sessão da Tarde hoje

Sofrendo com problemas familiares, Adrienne Willis busca refúgio numa pequena cidade litorânea da Carolina do Norte. Hospedada na pousada de uma amiga, ela conhece Paul Flanner, um médico que está enfrentando uma crise de consciência.



Quando uma violenta tempestade se aproxima do local, Adrienne e Paul começam um romance que mudará para sempre suas vidas.

Confira o trailer de 'Noites de Tormenta'

Curiosidades

A principal casa da produção foi danificada por um furacão depois que o filme foi filmado.



NightNights in Rodanthe foi lançado em DVD e Blu-ray em 10 de fevereiro de 2009.



"The Times" incluíu o filme na lista dos 100 Piores Filmes de 2008

​Ficha técnica

Título Original: Nights in Rodanthe

Elenco: Richard Gere, Diane Lane, Christopher Meloni, Viola Davis, Scott Glenn, James Franco, Becky Ann Baker, Linda Molloy

Dubladores: Dr. Paul Flanner: Ricardo Schnetzer/ Adrienne Willis: Sheila Dorfman/ Jack Willis: Júlio Chaves/ Jean: Márcia Morelli/ Torrelson: Leonardo José/ Dr. Mark Flanner: Marcelo Garcia

Direção: George C. Wolf

Nacionalidade: Australiana/americana

Gênero: Drama, romance