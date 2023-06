Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, 21

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (21), exibe o filme “Noivas em Guerra” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Noivas em Guerra"

Em Manhattan, a advogada Liv e a professora Emma são melhores amigas desde a infância. Ambas são pedidas em casamento por seus namorados no mesmo dia e planejam suas festas de casamento no Plaza Hotel, usando os serviços da famosa Marion St. Claire. No entanto, devido ao erro da secretária de Marion, seus casamentos estão marcados para o mesmo dia. Nenhuma delas concorda em mudar a data e se tornam inimigas, tentando sabotar a festa de casamento do rival.

Trailer de 'Noivas em Guerra"

FICHA TÉCNICA DE "Noivas em Guerra"

Título Original: Bride Wars

Bride Wars Elenco: Kate Hudson; Anne Hathaway; Kristen Johnston; Bryan Greenberg; Chris Pratt; Steve Howey

Kate Hudson; Anne Hathaway; Kristen Johnston; Bryan Greenberg; Chris Pratt; Steve Howey Direção: Gary Winick

Gary Winick Nacionalidade: Americana