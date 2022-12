Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, 21

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (21/12), exibe o filme “O Bom Doutor” após “Chocolate com Pimenta”, às 15h40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Bom Doutor"

É véspera de Natal em Paris e Dr. Serge é o único médico de plantão naquela noite. Com as costas travadas e tomando tragos de uísque o tempo inteiro, Serge está quase tão mal quanto os pacientes que ele atende em domicílio. As chamadas de emergência não param em seu rádio, até que o carro de Serge cruza com a bicicleta de Malek, um simpático entregador de comida.

O encontro acidental faz com que o médico tenha uma ideia salvadora: enviar o jovem em seu lugar para atender os pacientes. Para nada dar errado, basta Malek seguir à risca as instruções que recebe remotamente de Serge. Se o áudio não falhar, todos terão um feliz Natal.

Assista ao trailer da Sessão da Tarde desta quarta-feira (21)

FICHA TÉCNICA DE "O Bom Doutor"

Título Original: O Bom Doutor

O Bom Doutor Elenco: Michel Blanch; Hakim Jemili; Franck Gastambide

Michel Blanch; Hakim Jemili; Franck Gastambide Direção: Tristan Séguéla

Tristan Séguéla Nacionalidade: Francesa