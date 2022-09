Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, 21

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (21/9), exibe o filme “O Falcão Manteiga De Amendoim” após “O Cravo E A Rosa”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "O Falcão Manteiga De Amendoim"

Zak, um rapaz com síndrome de down, decide fugir da casa de acolhimento onde vive e aventurar-se no mundo, determinado a inscrever-se numa escola profissional de luta livre. É assim que conhece Tyler, um fora-da-lei de bom coração que o acolhe e quer ajudá-lo a concretizar o seu sonho. A sua cumplicidade vai conquistar Eleanor, uma jovem que larga tudo e para os acompanhar na aventura.

Assista ao trailer da sessão da tarde de hoje

FICHA TÉCNICA DE "O Falcão Manteiga De Amendoim"