Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (19)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (19/7), exibe episódios da série “Vicky e a Musa” após “Mulheres de Areia”, às 15h30, na TV Globo. Saiba mais sobre o especial abaixo.

SINOPSE DE "Vicky e a Musa"

Na série musical da Globoplay, Vicky é uma estudante cheia de sonhos, que sempre foi apaixonada por música e dança e tenta entender seu lugar no mundo com a chegada da adolescência. A série é o primeiro musical desenvolvido pelos Estúdio Globo.

Canções originais e clássicos da música brasileira prometem grandes momentos ao longo dos episódios do musical. Segundo a Rede Globo, o trabalho de pesquisa dos roteiristas em parceria com a equipe de produção musical resultou em uma trilha sonora variada, com repertório que passeia por nomes de diversas gerações, como Vitor Kley, Ludmilla, Tiago Iorc, Giulia Be, Melim, Legião Urbana, Charlie Brown Jr, Skank, Jota Quest, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Guilherme Arantes, Geraldo Azevedo, Roberto Carlos, Pitty, entre outros.

FICHA TÉCNICA DE "Vicky e a Musa"

Título Original: Vicky e a Musa

Elenco: Cecília Chancez; Tabatha Almeida; Nicolas Prattes; João Guilherme; Cris Vianna; Dan Ferreira

Direção: Marcus Figueiredo

Nacionalidade: Brasileira

Classe: Musical

Musical Ano: 2023