Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, 15

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (15), exibe o filme “Maria Do Caritó” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:30, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Maria Do Caritó"

Às vésperas de completar 50 anos, Maria do Caritó vive em uma pequena cidade do nordeste em meio a simpatias para que, enfim, consiga se casar. Prometida a São Djalminha assim que nasceu, devido a um parto difícil, ela nunca encontrou um companheiro de verdade. Entretanto, suas esperanças ressurgem com a chegada de um circo, já que uma cartomante lhe disse que seu pretendente seria um homem de fora.

TRAILER DE "MARIA DO CARITÓ"

FICHA TÉCNICA DE "Maria Do Caritó"