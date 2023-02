Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira, (1°)

A "Sessão da Tarde" de hoje, quarta-feira (1°), exibe o filme “Um Faz De Conta Que Acontece” após “Chocolate Com Pimenta”, às 15:40, na TV Globo. Saiba mais sobre o longa abaixo.

SINOPSE DE "Um Faz De Conta Que Acontece"

A vida de Skeeter Bronson vira de cabeça para baixo quando as histórias que ele conta antes de dormir para seus sobrinhos começam a virar realidade. Ele tenta tirar vantagem do fenômeno, mas é a improvisação das crianças que faz com que tudo vire uma tremenda confusão.

TRAILER DE "Um Faz De Conta Que Acontece"

FICHA TÉCNICA DE "Um Faz De Conta Que Acontece"

Título Original: Bedtime Stories

Bedtime Stories Elenco: Adam Sandler; Keri Russell; Guy Pearce; Russell Brand; Richard Griffiths; Teresa Palmer

Adam Sandler; Keri Russell; Guy Pearce; Russell Brand; Richard Griffiths; Teresa Palmer Dubladores: Skeeter Bronson: Alexandre Moreno/ Jill: Flávia Saddy / Kendall: Cláudio Galvan/ Mickey: Philippe Maia/ Barry Nottingham: Jomeri Pozzoli / Violet Nottingham: Fernanda Crispim/ Aspen: Angélica Borges/ Wendy: Mônica Rossi/ Cacique: Marco Ribeiro/ Patrick: Eduardo Drummond

Skeeter Bronson: Alexandre Moreno/ Jill: Flávia Saddy / Kendall: Cláudio Galvan/ Mickey: Philippe Maia/ Barry Nottingham: Jomeri Pozzoli / Violet Nottingham: Fernanda Crispim/ Aspen: Angélica Borges/ Wendy: Mônica Rossi/ Cacique: Marco Ribeiro/ Patrick: Eduardo Drummond Direção: Adam Shankman

Adam Shankman Nacionalidade: Americana