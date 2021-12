Sessão da Tarde hoje: veja qual filme a TV Globo exibe nesta quarta-feira (1º)

A Sessão da Tarde hoje, quinta-feira (2), exibe o filme "Resgate Abaixo de Zero". O longa-metragem de 2006 tem direção de Frank Marshall; e conta com Paul Walker no elenco.

A produção americana irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse de Resgate Abaixo de Zero

O guia Jerry Shepherd, o cartógrafo Charlie Cooper e o geólogo David McLaren fazem parte de uma expedição científica na Antártica. Um grave acidente e as perigosas condições meteorológicas obrigam a expedição a abandonar sua equipe de cães de trenó.

Com isso, os valentes animais precisam enfrentar sozinhos o forte inverno da Antártida por seis meses, até que seja possível organizar uma nova missão para tentar resgatá-los.

Confira o trailer da Sessão da Tarde hoje

Curiosidades sobre o filme

O filme foi baseado em uma história real, ocorrida com uma expedição japonesa em 1958;

Cada cão tinha no mínimo um dublê. Ao todo, mais de 30 cães foram usados em cena;

Os atores Chris Evans e Owen Wilson foram cotados para o papel de Jerry (Paul Walker).

Ficha técnica

Resgate Abaixo de Zero

Título Original: Eight Below

País de Origem: Estados Unidos

Ano de Produção: 2006

Diretor: Frank Marshall

Elenco: Paul Walker, Bruce Greenwood, Moon Bloodgood, Wendy Crewson, Gerard Plunkett, August Schellenberg.

Gênero: Aventura