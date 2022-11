A "Sessão da Tarde" de hoje, terça-feira (15/11), não será exibida excepcionalmente por causa da transmissão do amistoso entre as seleções femininas do Brasil e do Canadá. No primeiro duelo, as visitantes venceram por 2 a 1.

HORÁRIO DO AMISTOSO

A partida será transmitida a partir das 15h15 desta terça-feira (15).

