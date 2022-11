Sessão da Tarde hoje: TV Globo não exibe filme nesta segunda-feira (21)

A "Sessão da Tarde" de hoje, segunda-feira (21/11), não será exibida excepcionalmente por conta da transmissão da Copa do Mundo do Catar 2022.

Sessão da Tarde não será exibida em dias de jogos da Copa

De acordo com a emissora, durante a Copa do Mundo, em todos os dias com jogos à tarde, a Sessão da Tarde não será exibida, assim como o Globo Esporte. Os telejornais estão mantidos e passam nos intervalos entre as partidas.

Nesta tarde, são transmitidas na programação da emissora as partidas entre Senegal e Holanda, a partir das 13h, e Estados Unidos e País de Gales, às 15h40. O horário do Jornal Hoje também sofreu alteração, sendo exibido às 15h, no intervalo entre os jogos.

