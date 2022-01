Sessão da Tarde hoje (18) exibe 'Gente Grande'; veja detalhes

Nesta terça-feira (18), a "Sessão da Tarde" vai exibir o filme “Gente Grande” após edição de “O Cravo e a Rosa”, às 15h15, na TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo. Filme de humor traz no elenco Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider e Salma Hayek

Sinopse da Sessão da Tarde de Hoje

Lenny, Kurt, Eric, Marcus e Rob se conhecem desde pequenos. Passados 30 anos, os cinco amigos se reencontram para curtir um fim de semana juntos com as respectivas famílias, mas o feriado de 4 de Julho em uma casa no lago promete muito mais diversão do que apenas lembranças dos bons momentos.



Casados e com várias crianças, os homens de família terão de confrontar o fato de não serem mais tão jovens. Em 'Gente Grande 2', Lenny, Eric, Kurt e Marcus voltam a morar na mesma cidade. A coisa complica quando os marmanjos acabam encarando os jovens da região, que dominam o lugar.

Curiosidades

Os pôneis que você vê durante a festa do 4 de Julho são reais

Durante os créditos iniciais, o diretor Dennis Dugan aparece como um juiz de basquete.

A atriz Maya Rudolph estava realmente grávida durante as filmagens do longa

Ficha técnica do filme

Título Original: Grown UpsElenco Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Salma Hayek

Direção: Dennis Dugan

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia