Sessão da Tarde hoje (14) exibe 'Bilhete de Loteria'; veja detalhes

A "Sessão da Tarde" hoje, sexta-feira (14/01), exibirá o filme "Bilhete de Loteria", às 15h15, na TV Globo, após a novela "O Cravo e a Rosa". Filme de ação e humor tem elenco principal formado por Shad Moss, Ice Cube e Brandon T. Jackson.

Sinopse de 'Bilhete de Loteria'

Kevin Carson ganha 370 milhões de dólares na loteria e quer manter o fato em segredo.

No entanto, as notícias se espalham rápido e Kevin tem que sobreviver ao fim de semana com os vizinhos gananciosos que sabem que ele tem o bilhete premiado.

Veja o trailer do filme da 'Sessão da Tarde' de hoje:

Curiosidades

Em setembro de 2010,filme alcançou US$ 23,5 milhões;

Filme quase teve Nicki Minaj no elenco. Teairra Mari acabou superando a rapper, ficando com o trabalho;

Bow Wow, Brandon T Jackson e Charlie Murphy já haviam atuado juntos em "Ritmo Alucinante"

