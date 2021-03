Sessão da Tarde de hoje: veja qual o filme que a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (31)

A Sessão da Tarde desta quarta-feira (31) exibe o filme "O Dilema", uma comédia dramática norte-americana lançada em 2011 que narra a história de dois amigos "unha e carne" da época do colégio que se tornaram sócios em uma empesa de design de automóveis. Um amigo descobre um segredo que envolve o outro e fica se questionando se deve ou não contar o que sabe.

Sinopse

O solteiro Ronny (Vince Vaughn) e o casado feliz Nick (Kevin James) são se conhecem de longa data, e a amizade se estende da vida pessoal para a profissional, já que trabalham juntos.

Embora Ronny ainda tenha uma bela namorada, foi Nick que se casou primeiro. A vida dos dois seguia seu rumo e corria bem, até o dia em que Ronny flagra a esposa do amigo com outro e resolve dar uma de investigador particular.

Agora, ele tem este segredo para contar ao grande amigo, mas não tem a menor ideia de como vai fazer e, pior, não sabe se deve revelar a verdade. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Veja o trailer

Curiosidades

"O Dilema" não passou nos cinemas, e foi lançado direto no home vídeo no Brasil; Kevin James foi aplaudido pelos figurantes por causa da performance como atleta durante as gravações no United Center; Winona Ryder fez dois testes com outras três atrizes que também disputaram a personagem Geneva; Jenniffer Garner daria vida à Beth, mas não quis seguir com o papel. Ela foi substituída por Jennifer Connelly; A obra marcou a volta do diretor Ron Howard para o gênero comédia, do qual ele estava afastado desde 2000, quando ficou à frente de "O Grinch"; O filme foi gravado no estado de Illinois e teve Chicago, nos Estados Unidos, como locação principal.

Ficha técnica