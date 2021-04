Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta terça-feira (6)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde desta terça-feira (6) o filme "Um Bom Partido", uma comédia romântica dos Estados Unidos lançada em 2012 que narra a história de um ex-jogador de futebol escocês famoso, tenta reconstruir sua relação com o filho e a ex-esposa, que está se casando novamente.

Sinopse

Completamente sem grana depois de ter se aposentado, George (Gerard Butler) decide morar nos Estados Unidos e reconquistar a ex-esposa, Stracie (Jessica Biel).

É aí que ele torna-se professor de Educação Física do time escolar do filho, enquanto tenta sua sorte com um novo trabalho, como comentarista esportivo na TV.

Porém, as coisas se complicam para o ex-atleta afastado dos gramados quando as mães dos outros garotos começam a assediá-lo. O longa-metragem irá ao ar às 15h10, logo após Plantão BBB, na TV Globo.

Veja o trailer

Ficha técnica

Um Bom Partido (Playing for Keeps) – EUA, 2012

Direção: Gabriele Muccino

Roteiro: Robbie Fox

Elenco: Gerard Butler, Jessica Biel, Noah Lomax, Dennis Quaid, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones, James Tupper, Judy Greer, Abella Wyss, Grant Goodman, Grant CollinsAidan Potter

Duração: 105 min.