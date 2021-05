Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta terça-feira (4)

A TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, transmite nesta terça-feira (3) — na Sessão da Tarde — às 15h10, o filme "Loucas por Amor, Viciadas em Dinheiro". O longa, de 2008, conta no elenco com Queen Latifah.

VEJO TRAILER

Bridget Cardigan (Diane Keaton), levava uma vida de luxo até descobrir que seu marido foi rebaixo de cargo e eles precisavam mudar o estilo de vida.

Ela consegue um emprego de zeladora em um banco e conhece Nina Brewster (Queen Latifah) e Jackie Truman (Katie Holmes).Cansadas de serem humilhadas no trabalho, as amigas bolam um plano para assaltar o banco.

CURIOSIDADES

No filme, há uma referência à Stark Industries, a empresa de Tony Stark, o Homem de Ferro. O longa do super-herói foi lançado no mesmo ano.

Lindsay Lohan havia sido escolhida para viver Jackie Truman, mas acabou não entrando no elenco por conta de seu envolvimento com álcool de drogas.

FICHA TÉCNICA