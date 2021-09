Sessão da tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta terça-feira (14)

A Sessão da Tarde desta terça-feira (14) exibe "Joy: O Nome do Sucesso", um filme americano lançado em 2015 que tem a comédia e o drama como gênero. O longa-metragem biográfico irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Baseada em uma história real, a obra ostenta dois prêmios vencidos por Jennifer Lawrence em 2016: Globo de Ouro, na categoria "melhor atriz de comédia ou musical"; e no Teen Choice Award, na categoria "melhor atriz de drama/ação/aventura".

Sinopse

O filme conta a história real de Joy Mangano (Jennifer Lawrence), que desde criança sempre foi criativa, característica que a tornou uma grande empresária de sucesso nos Estados Unidos, mesmo tendo uma vida pessoal extremamente complicada.

Divorciada e mãe de dois filhos, ela vive com os pais e com o ex-marido, que mora no porão da casa. Sua mãe, que vive no andar de cima e passa o dia todo assistindo a novelas, compartilha o local com seu pai, apesar de terem se divorciado há 17 anos.

Criativa desde a infância, Joy inventa um esfregão de limpeza milagroso que se transforma em um fenômeno de vendas e faz dela uma das empreendedoras de maior sucesso dos Estados Unidos. A exibição será às 15h, na TV Globo, logo após o Jornal Hoje.

Curiosidades

Antes de "Joy: O Nome do Sucesso", Bradley Cooper e Jennifer Lawrence já haviam contracenado outras três vezes. Os dois já trabalharam juntos em "O Lado Bom da Vida" (2012), "Trapaça" (2013) e "Serena" (2014);

A verdadeira Joy Mangano escreveu o livro "The Miracle Mop" em 1990, justamente o ano de nascimento de Jennifer Lawrence, que é a atriz principal do longa-metragem;

Peggy, a meia-irmã de Joy na obra, é totalmente ficcional. Ela foi criada pelo diretor David O. Russell;

Diferente de como é mostrado no filme, o ex-marido de Joy, Tony Miranne (Édgar Ramírez), era estudante universitário, não cantor venezuelano;

Antes de "Joy: O Nome do Sucesso", o longa-metragem se chamava "Kay’s Baptism";

Assim como foi exibido na obra, Joy Mangano, de fato, vendeu 18 mil esfregões de limpeza na primeira vez que apareceu na TV, o que evidenciou que ela realmente era carismática com o público;

A personagem de Virginia Madsen não é inspirada só na mãe da protagonista, mas também em outras várias pessoas que fizeram parte da vida de Joy Mangano.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Joy

Elenco: Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Édgar Ramírez

Dubladores: Joy: Mariana Torres / Rudy: Helio Ribeiro/ Neil Walker: Philippe Maia/ Tony Miranne: Duda Espinoza/ Mimi: Geisa Vidal/ Terry: Aline Ghezzi/ Trudy: Lina Rossana/ Jackie: Natali Pazete/ Peggy: Flavia Sadd

Direção: David O. Russell

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia, drama