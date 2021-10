Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta terça-feira (12)

A Sessão da Tarde desta terça-feira (12) exibirá "Shrek para Sempre", um filme lançado que tem a animação, a aventura e a fantasia como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Shrek está entediado porque sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona, com quem teve três filhos, ele sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado.

É então que surge a proposta do vilão Rumpelstiltiskin para que o ogro recupere a vida antiga (a que era vista no primeiro filme) em troca de um dia de sua infância. E ele aceita.

Imediatamente, Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro e o Gato de Botas, seus melhores amigos.

Desta forma, a obra tem como "carta na manga" mexer com a memória afetiva dos espectadores, já que revisita o que havia sido mostrado nas cenas dos filmes anteriores.

Curiosidades

A música que toca na festa rave das bruxas é "Rumpel's Party Palace", uma versão remixada de "Fuga em Sol Menor", composta por Sebastian Bach;

No estacionamento de trailers onde o vilão Rumpelstiltskin mora, há na placa com a frase: "Abandon all hope ye who enter here" (Abandone toda a esperança vós que aqui entrais, na tradução em português). É a mesma que Dante Alighieri traduziu na "Divina Comédia" sobre as portas do inferno;

Rumpelstiltskin é o principal vilão de "Shrek Para Sempre", mas ele já havia aparecido brevemente em "Shrek Terceiro", com outro visual;

Os solos de flauta tocados pelo flaustista são, na verdade, a Jeremy Steig, que é bastante renomado no jazz. Ele é filho de William Steig, o autor original dos livros ilustrados Shrek;

O filme revela que Fiona sempre quis ter uma filha chamada Felícia, o que conseguiu.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Shrek Forever after

Elenco: vários artistas

Dubladores: Shrek: Mauro Ramos/ Burro: Mário Jorge Andrade/ Princesa Fiona: Fernanda Crispim/ Gato De Botas:Alexandre Moreno/ Rumpelstiltskin: Cláudio Galvan/ Brogan: Ronaldo Júlio/ Gretched: Vânia Alexandre/ Cookie: Anderson Coutinho

Direção: Mike Mitchell

Nacionalidade: americana

Gênero: animação, aventura e fantasia