Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta sexta-feira (9)

A Sessão da Tarde desta sexta-feira (9) exibirá "Príncipe da Pérsia - As Areias Do Tempo", um filme de origem norte-americana lançado em 2010 que tem a aventura como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Pérsia, Idade Média. Dastan (Jake Gyllenhaal) é um jovem príncipe que ajuda o irmão a conquistar uma cidade. Lá, ele encontra uma estranha e bela adaga, que possui o poder de fazer seu portador viajar no tempo - e decide guardá-la.

Tamina (Gemma Arterton), a princesa local, nota que ele tem o objeto e tenta se aproximar do protagonista para recuperar o item que guarda a areia mágica. Só que Dastan é vítima de um golpe.

Incriminado injustamente pela morte do pai, o rei Sharaman (Ronald Pickup), ele passa a ser perseguido como assassino e vive uma grande aventura enquanto luta para provar sua inocência.

Curiosidades

1. O filme foi inspirado na bem-sucedida franquia para videogame, "Príncipe da Pérsia";

2. O sucesso do jogo despertou a atenção da Disney, que comprou os direitos da série para fazer um longa-metragem, produzido por Jerry Bruckheimer e com roteiro do criador do jogo eletrônico, Jordan Mechner;

3. Em fevereiro de 2008, a atriz iraniana Golshifteh Farahani foi convidada para ir até Londres fazer um teste, junto com Gemma Arterton, para o papel de Tamina. No aeroporto, ela foi presa pelas autoridades iranianas e proibida de deixar o país por seis meses, por causa de sua participação no filme "Rede de Mentiras" (2008), que fala sobre terrorismo;

4. Em entrevista, o diretor Mike Newell revelou que conhece Jake Gyllenhaal desde que ele tinha apenas sete anos e o ator sempre foi a sua primeira escolha para o papel de Dastan. Jake não deixou por menos e se dedicou aos treinos físicos para fazer bonito nas filmagens. Confira o trailer Ficha técnica Título original: Prince of Persia: The Sands of Time

Elenco: Jake Gyllenhaal, Gemma Arterton, Ben Kingsley, Alfred Molina, Richard Coyle, Toby Kebbell

Dubladores: Dastan: Felipe Grinnan/ Tamina: Adriana Torres/ Tus: Marco Antônio Costa/ Nizam: Júlio Chaves/ Sheik Amar: Mauricio Berger/ Garsiv: Marcos Souza/ Seso: Ronaldo Júlio/ Rei Sharaman: Reinaldo Pimenta/ Bis: Philippe Maia/ Líder Hassansin: Márcio Simões

Direção: Mike Newell

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: aventura