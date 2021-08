Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta sexta-feira (6)

A Sessão da Tarde desta sexta-feira (6) exibirá "De Repente Pai", um filme americano lançado em 2013 que tem a comédia como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

David Wozniak é um homem de 40 e poucos anos que trabalha como motorista do açougue da família e só se mantém no emprego porque o pai dele é o dono do negócio. Ele passa muito tempo sem dar notícia à namorada e deve US$ 80 mil a agiotas.

O irresponsável e imaturo descobre que o banco de sêmen para onde doou esperma quase 700 vezes, em troca de dinheiro, usou o material genético dele várias vezes em tentativas de gravidez, e agora ele tem 533 filhos biológicos.

No entanto, algumas delas, já crescidas, passam a sentir a necessidade de conhecer o verdadeiro pai, e entram em um processo judicial para isso acontecer. No mesmo período, o protagonista fica sabendo que a namorada dele está grávida.

Agora, o irresponsável e imaturo embarca em uma jornada que o leva a descobrir seu verdadeiro eu e o pai que pode se tornar, tendo a chance de ser uma pessoa melhor. Ao encontrar alguns dos herdeiros, ele fica amigo dos jovens e se torna o "anjo da guarda" deles.

Curiosidades

É um remake do filme canadense "Meus 533 Filhos" (2011);

O ator Chris Pratt ganhou 27 quilos para interpretar Brett no longa-metragem.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Delivery Man

Elenco: Vince Vaughn, Chris Pratt, Cobie Smulders, Andrzej Blumenfeld, Simon Delaney, Bobby Moynihan

Direção: Ken Scott

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia