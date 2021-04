Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta sexta-feira (2)

A Sessão da Tarde desta sexta-feira (2) exibe o filme "Shrek Para Sempre", uma comédia infantil lançada em 2010 que narra a continuação da história do ogro mais famoso dos desenhos animados. No longa-metragem, ele encontra-se descontente com a vida que leva, e terá a oportunidade de voltar ao passado.

Sinopse

Shrek está entediado porque sua antiga vida de aventuras foi substituída pela de pacato pai de família. Casado com Fiona, com quem teve três filhos, ele sente falta da adrenalina e da liberdade que tinha no passado.

É então que surge a proposta do vilão Rumpelstiltiskin para que o ogro recupere a vida antiga (a que era vista no primeiro filme) em troca de um dia de sua infância. E ele aceita.

Memória afetiva

Imediatamente, Shrek é levado a uma versão alternativa do Reino de Tão, Tão Distante, onde Fiona é uma temível ogro e ele não é mais reconhecido pelo Burro e o Gato de Botas, seus melhores amigos.

Desta forma, a obra tem como "carta na manga" mexer com a memória afetiva dos espectadores, já que revisita o que havia sido mostrado nas cenas dos filmes anteriores. O longa-metragem irá ao ar às 15h, na TV Globo.

Veja o trailer

Curiosidades