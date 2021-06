Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta sexta-feira (18)

A Sessão da Tarde exibirá nesta sexta-feira (18) "Tudo Que Quero", um filme americano lançado em 2018 que tem a comédia e o drama como gêneros. O longa-metragem estrelado por Dakota Fanning irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Wendy (Dakota Fanning) é uma jovem independente e brilhante portadora de autismo. Vivendo em um lar especial desde que a mãe morreu, ela vê o mundo como um lugar confuso e gosta de escrever histórias de fantasia nas horas vagas.

Fanática por "Star Trek", a moça descobre uma competição de escrita da Paramount Pictures e se inscreve no concurso. A empresa tem o objetivo de dar continuidade à franquia e está recebendo roteiros dos fãs.

Wendy consegue driblar sua cuidadora e escapa para Los Angeles com seu pequeno cão e apenas alguns dólares no bolso. A aventura é repleta de desafios e surpresas pelo meio do caminho.

Confira o trailer

Ficha técnica