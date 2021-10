Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta sexta-feira (15)

A Sessão da Tarde desta sexta-feira (15) exibirá "A Luta por um Ideal", um filme americano lançado em 2012 que tem o drama como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Jamie Fitzpatrick e Nona Alberts são duas mulheres completamente diferentes que têm o mesmo objetivo: fazer com que os respectivos filhos delas tenham direito a uma melhor educação.

As duas encaram uma missão e enfrentam processos burocráticos, já que a escola local está em decadência e em um grau inferior no ranking. Elas também encaram a corrupção ao longo do tempo.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Won't Back Down

Elenco: Viola Davis, Maggie Gyllenhaal, Holly Hunter, Oscar Issac, Emily Alyn Lind, Rosie Perez

Direção: Daniel Barnz

Nacionalidade: americana

Gênero: drama