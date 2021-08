Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (9)

A Sessão da Tarde exibirá nesta segunda-feira (9) o filme 'Te Amarei para Sempre', com Rachel McAdams e Eric Bana nos papéis dos protagonistas. Dirigido por Robert Schwentke, o drama romântico e de fantasia foi lançado em 2009 e traz a história de Henry DeTamble e Clare Abshire.

Sinopse

Henry e Clare se conhecem aos seis anos, perto da casa de campo dos pais do garoto. Com o tempo, os dois se tornam amigos e amantes, entretanto, o longa-metragem ganha uma reviravolta: ele é um viajante do tempo e o futuro de Clare é o passado dele.

A trama de 'Te Amarei para Sempre' é baseada no livro de Audrey Niffenegger. Assim como na obra literária, Henry viaja no tempo de formas despropositais, por conta de uma alteração genética, o que dificulta a relação com Clare.

Veja o trailer:

Ficha técnica

Título original: The Time Traveler's Wife

Elenco: Rachel McAdams, Eric Bana, Ron Livingston, Arliss Howard

Direção: Robert Schwentke

Nacionalidade: norte-americana

Gênero: drama