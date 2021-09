Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (6)

A Sessão da Tarde desta segunda-feira (3) exibirá "Nossa Vida Com Cães", um filme americano lançado em 2012 que tem a comédia romântica e o drama como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Elizabeth é uma charmosa âncora de telejornal que está em busca de conselhos do terapeuta do cachorro que ela cria. Tara é uma corajosa barista que sonha com uma vida além do café.

Daisy trabalha como passeadora de cães e é apaixonada por um dos clientes. Já Garrett tenta manter seu negócio de adotar um canino à tona, enquanto anseia por uma mulher.

A presença dos bichos na vida deles influenciam nas carreiras, amizades e relacionamentos românticos deles, de formas engraçadas e inesperadas.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Dog Days

Elenco: Adam Pally;Eva Longoria;Nina Dobrev;Rob Corddry;Tone Bell;Vanessa Hudgens

Dubladores: César Emílio;Felipe Zilse;Márcia Regina;Sérgio Cantú;Tarsila Amorim;Tatiane Kelpmair

Direção: Ken Marino

Nacionalidade: americana

Gênero: comédia romântica, drama