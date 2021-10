Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (4)

Os agentes do FBI Marcus (Marlon Wayans) e Kevin Copeland (Shawn Wayans) estão sob a ameaça de serem demitidos

Eles são escolhidos escoltar as irmãs Brittany (Maitland Ward) e Tiffany Wilson (Anne Dudek) em um evento e evitar que elas sejam sequestradas.

Mas, no caminho, as patricinhas sofrem um acidente de carro que deixa as duas patricinhas machucadas e com marcas nos rostos.

Desesperadas, elas se recusam a ir à festa. Para salvar o emprego os agentes Marcus e Kevin decidem assumir as identidades de Brittany e Tiffany Wilson.

Curiosidades

O filme é inspirado nas irmãs Hilton, herdeiras da rede de hotéis homônimo: Paris e Nicky Hilton;

Os atores Marlon Wayans e Shawn Wayans, que interpretam os protagonistas, e o diretor do longa-metragem, Keenen Ivory Wayans, são irmãos;

Originalmente, a obra se chamaria "Os Wilsons", para soar como o sobrenome de Paris Hilton;

O maquiador Greg Cannom estimou levar sete horas transformar os atores nas irmãs Wilson;

Em 2005, o longa-metragem foi nomeado a cinco categorias no Prêmio Framboesa de Ouro: pior filme, pior diretor, pior roteiro, piores atores e pior dupla de cena. Embora não tenha agradado à crítica, é elogiado pelo público;

No Brasil, a voz de Kevin é do dublador Duda Ribeiro, que também fez a do personagem Batman. Já a de Marcus é de Nizo Neto, que dublou Mickey em vários desenhos da Disney. Latrell foi dublado por Márcio Simões, que fez vozes do ator Will Smith e do gênio do "Aladdin", entre outras;

"As Branquelas" ganhará uma sequência. A novidade foi anunciada pelo ator Marlon Wayans à Variety.

Confira o trailer

Ficha técnica