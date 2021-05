Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (31)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde, desta segunda-feira (31), o filme "A Morte e Vida de Charlie". A produção audiovisual foi realizada com base no romance "The Death and Life of Charlie St. Cloud" de 2004, da autoria de Ben Sherwood,

Sinopse

Os irmãos Charlie e Sam formavam uma dupla e tanto, mas um trágico acidente os separou. Apesar disso, Charlie conseguiu manter contato com ele após a morte e tornou-se um cara estranho e recluso, abandonando seu futuro para trabalhar no cemitério da pequena cidade.

Anos mais tarde, Charlie reencontra uma jovem da escola e passa a sentir por ela uma forte atração. Agora, ele precisa decidir entre manter a promessa que fez ao irmão de nunca mais o abandonar, ou seguir o desejo de seu próprio coração e dar um novo rumo para a sua vida.

Veja trailer

Ficha técnica

Título Original: Charlie St. Cloud

Elenco: Zac Efron, Amanda Crew, Charlie Tahan, Donal Logue

Direção: Burr Steers

Nacionalidade: Canadense

Gênero: Drama