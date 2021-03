Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (29/03)

A Sessão da Tarde desta segunda-feira (29) exibe o filme 'O Que Esperar Quando Você Está Esperando', filme de comédia norte-americano lançado em 2012. A TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, transmite o longa às 15h, logo após o 'Jornal Hoje'.

Com direção do cineasta Kirk Jones, o filme aborda os desafios da paternidade entre cinco casais, que se veem desnorteados com a mudança causada pelo nascimento dos filhos.

Sinopse do filme

A personagem Holly, interpretada pela cantora Jennifer Lopez, é uma fotógrafa que sonha em adotar uma criança. O marido, Alex (Rodrigo Santoro) topa a empreitada, mas tem dúvidas sobre o desejo de assumir o papel de pai.

Legenda: Jennifer Lopez e Rodrigo Santoro formam casal no filme Foto: reprodução

Enquanto isso, Jules (Cameron Diaz) é a apresentadora de um reality show no qual os participantes precisam emagrecer. Recém-vitoriosa em uma competição de dança, ela engravida de Evan (Matthew Morrison), com quem mantém um caso secreto.

Além deles, outros três casais precisarão lidar com as dificuldades de uma gravidez, em meio ao desespero sobre como lidar com os cuidados de um bebê.

Assista o trailer:

Curiosidades