Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (25)

A 'Sessão da Tarde' exibirá nesta segunda-feira (25) o filme 'Sem Reservas', estrelado por Aaron Eckhart e Catherine Zeta-Jones.

Sinopse de 'Sem Reservas'

Kate Armstrong é a chef de um sofisticado restaurante de Manhattan. Ela leva seu trabalho com muita seriedade, o que faz com que as pessoas ao seu redor se intimidem com seu jeito.

Sua natureza perfeccionista é colocada à prova quando é contratado Nick, um animado subchef que tenta alegrar a todos na cozinha e gosta de ouvir ópera enquanto trabalha. Ao mesmo tempo, Kate precisa lidar com a súbita chegada de Zoe, sua sobrinha de nove anos, que se sente deslocada na rotina da tia.

Que horas vai passar a Sessão da Tarde hoje?

15h30, na TV Globo.

Trailer da Sessão da Tarde

Ficha técnica de 'Sem Reservas'

Título Original: No Reservations

Elenco: Abigail Breslin, Patricia Clarkson, Aaron Eckhart, Brian Obyrne, Lily Rabe,Jenny Wade, Catherine Zeta-Jones

Dubladores: Kate: Mabel Cezar / Nick: Dario De Castro / Zoe: Bruna Laynes / Paula: Izabel Lira / Leah: Fabíola Martins / Sena:Alexandre Moreno / Bernadette: Priscila Amorim / Bob: Duda Espinoza / Terapeuta: Samir Murad / Christine: Iara Riça / Diretora Escola: Rita Lopes / Mario: Carlos Seidl

Direção: Scott Hicks