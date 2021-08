Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (16)

A Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (16), exibirá "O Que De Verdade Importa", um filme americano lançado em 2017 que tem a comédia como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

SINOPSE

Alec Bailey é um engenheiro frustrado que vive em Londres. Ele trabalha consertando eletrodomésticos, mas o dinheiro que ganha não é suficiente para pagar as suas contas. Tudo muda quando um tio distante aparece em sua vida com uma proposta irrecusável: pagar todas as dívidas de Alec, desde que ele se mude para Nova Escócia, no Canadá, por um ano.

Sem muitas alternativas, o jovem aceita o acordo e inicia uma nova fase em sua vida, agora em um novo país e prestes a conhecer mais sobre sua família e a si mesmo.

CURIOSIDADES

Na época do lançamento da produção, o diretor disse que toda a arrecadação do filme seria doada a uma instituição de caridade.

CONFIRA O TRAILER

FICHA TÉCNICA