Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (13)

A TV Verdes Mares, afiliada da TV Globo no Ceará, transmite nesta segunda-feira (13) — na Sessão da Tarde — às 15h45, o filme "Um Tira No Jardim De Infância 2". O longa une comédia e ação na atuação do sueco Dolph Lundgren como protagonista.

Sinopse

Dolph Lundgren e Bill Bellamy atuam na sequência do clássico de Arnold Schwarzenegger: "Um Tira no Jardim de Infância". Para recuperar alguns dados roubados de uma escola, o agente mais preparado do FBI deve trabalhar disfarçado como professor de alunos do jardim de infância.

Veja trailer:

Curiosidades

O primeiro filme de "Um Tira no Jardim de Infância" foi lançado em 1990;

A filmagem principal em Langley e Vancouver, Colúmbia Britânica, Canadá levou 102 dias de produção;

Schwarzenegger foi substituído por Dolph Lundgren como um novo personagem

Ficha técnica

Título Original: Kindergarten Cop 2

Elenco: Bill Bellamy; Dolph Lundgreen; Sarah Strange; Darla Taylor;

Dubladores: Reed Dario de Castro/ Olivia: Priscila Amorim/ Sanders: Jorge Lucas/ Zogu: Ronaldo Júlio/ Miss Sinclaire: Márcia Morelli/ Giardello: Luiz Carlos Persy

Direção: Don Michael Paul;

Nacionalidade: Americana

Gênero: Comédia