Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (11)

A sessão da tarde desta segunda-feira (11) exibirá o filme "O Diário da Princesa", que mescla comédia e romance com Julie Andrews, Anne Hathaway e Hector Elizondo. O longa-metragem gravado em 2001 começará logo após o Jornal Hoje, na TV Globo, às 15h.

Sinopse

Mia, interpretada por Anne Hathaway, é uma adolescente de 15 anos que mora com a mãe (Caroline Goodall) em Manhattan. De forma repentina, Mia descobre que seu pai é, na verdade, o Príncipe de Genovia, um lugar fictício na Europa.

A recém-descoberta avó paterna (Julie Andrews) passa a visitar a garota para lhe dar aulas de etiqueta e ensiná-la como se portar igual uma princesa.

No entanto, ao se aproximar do aniversário, Mia ainda terá que decidir se deseja realmente se tornar a princesa de Genovia ou continuar morando com a mãe.

Curiosidades

"O Diário da Princesa" foi o primeiro filme estrelado por Anne Hathaway, que era atriz revelação. Hoje, a artista tem um Oscar pela atuação em "Os Miseráveis";

Anne Hathaway conseguiu o papel de protagonista no filme porque era tão desajeitada quanto a personagem. Durante os testes para o longa, ela caiu da cadeira.

O príncipe Renaldo foi interpretado pelo verdadeiro pai da atriz, Gerald Hathaway. Ele aparece em uma foto do quarto de Mia e em uma filmagem de costas escrevendo para ela.

Confira o trailer