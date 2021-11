Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta segunda-feira (1º)

A Sessão da Tarde de hoje, segunda-feira (1º), exibirá "Como Treinar O Seu Dragão 2", um filme americano de animação que tem a aventura como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse de "Como Treinar o Seu Dragão 2"

O personagem Soluço convive pacificamente com o dragão Banguela, um Fúria da Noite, após cinco anos de convencimento dos habitantes do vilarejo da ilha de Berk de que esses animais não devem ser combatidos. No entanto, durante a rotina com o dragão, Soluço descobre uma caverna secreta com centenas de outros espécimes.

O local é protegido por Valka, mãe de Soluço, afastada do filho quando ele ainda era um bebê. Os dois, juntos, têm a missão de proteger o mundo em que vivem do perigoso Drago Bludvist, que almeja o controle de todos os dragões existentes.

Veja o trailer

Curiosidades

O ator Kit Harrington, no elenco da sequência, já esteve ligado a uma produção em que há dragões — ele foi um dos destaques da série Game of Thrones, na qual interpreta o personagem Jon Snow;

A voz de Valka, mãe de Soluço, é dublada pela premiada atriz Cate Blanchett;

Os animadores envolvidos na produção tiveram de passar por aulas em uma escola de aviação para criação de realismo com o emprego da física correta nas cenas de voo;

No segundo filme, os dragões vão além do cenário da ilha, voando ao longo do hemisfério norte;

No enredo, um dos dragões têm um novo superpoder: em vez de cospir fogo, ele cospe gelo.

Ficha técnica

Título Original: How To Train Your Dragon 2

Ano: 2014

Elenco: Jay Baruchel (Soluço), Cate Blanchett (Valka), Gerard Butler (Stóico), Craig Ferguson (Gobber) e America Ferrera (Astrid).

Dubladores:

Direção: Dean Deblois

Nacionalidade: americana

Gênero: aventura