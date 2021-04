Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quinta-feira (8)

A TV Globo exibe na Sessão da Tarde desta quinta-feira (8) o filme "Onde Nasce a Esperança", um drama americano lançado em 2014. No longa-metragem, que irá ao ar às 15h10, logo após o Plantão BBB, um ex-jogador de beisebol vê a vida mudar positivamente ao encontrar um amigo.

Sinopse

Calvin Campbell, um ex-jogador de beisebol que teve sua carreira interrompida por uma série de problemas pessoais, se vê em um estado de depressão.

A aposentadoria é tida para o ex-atleta como a "primeira morte", e ele terá que encontrar outro caminho para trilhar, já que não poderá mais seguir atuando nas quadras.

Desacreditado da vida, tudo muda quando ele conhece Produce, um jovem com síndrome de Down, atendente do mercado local que ajuda Calvin a sentir novamente inspiração pela vida.

Confira o trailer

Ficha técnica