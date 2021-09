Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quinta-feira (30)

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (30) exibirá "Divórcio", um filme brasileiro lançado em 2017 que tem a comédia, o drama e o romance como gênero. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Noeli (Camila Morgado) e Júlio (Murilo Benício) levam uma vida humilde, até que eles ficam ricos depois de criar um molho de tomate sucesso nacional.

Eles enriquecem, abrem uma empresa, mas esquecem do casamento. Com o passar dos anos, os dois vão se distanciando, e um incidente se torna a gota d'água para a separação do casal.

Cada um em busca do melhor advogado para defender seu patrimônio, eles entram em um processo de divórcio bastante conturbado.

Curiosidades

O nome do filme, a princípio, seria "Divórcio 190";

As gravações foram em Ribeirão Preto, em locações na parte urbana da cidade, situada no Estado de São Paulo, como em uma plantação de tomates;

Moradores do município participaram do longa-metragem, no elenco e na figuração. Confira o trailer Ficha técnica Título original: Divórcio

Elenco: Camila Morgado, Murilo Benício, Luciana Paes, Thelmo Fernandes

Direção: Pedro Amorim

Nacionalidade: brasileira

Gênero: comédia, drama e romance