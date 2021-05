Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quinta-feira (27)

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (27) exibirá "O Amor Dá Trabalho", um filme brasileiro lançado em 2018 que tem como gênero a comédia romântica. O longa-metragem irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sinopse

Anselmo (Leandro Hassum) é um funcionário público preguiçoso que empurra sempre o trabalho com a barriga e que nunca ajudou ninguém.

Depois de morrer, ele precisa de pelo menos uma boa ação para não parar no inferno e tem que atender um pedido feito por alguém da Terra.

O trabalho escolhido é um pedido de uma empresária do ramo de fast foods (Flávia Alessandra) que oferece comida vegana. Sempre focada no trabalho, ela sofre com o fato de ter sido abandonada no altar há 12 anos.

De volta para a Terra como fantasma, Anselmo vai ter que se desdobrar para juntar a empresária com o ex-noivo (Bruno Garcia) e trazer o amor de volta.

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: O Amor Dá Trabalho

Elenco: Leandro Hassum, André Mattos, Bruno Garcia, Monique Alfradique, Marcello Airoldi, Hélio De La Peña, Flávia Alessandra, Dani Calabresa, Maria Clara Gueiros

Direção: Alê Mchaddo

Nacionalidade: brasileira

Gênero: comédia romântica