Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quinta-feira (25)

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (25) apresenta "O Último Mestre do Ar", filme de origem americana lançado em 2010 que envolve os gêneros de ação e aventura.

O longa-metragem, que é uma adaptação em live-action de "Avatar: A Lenda de Aang", será exibido às 15h, logo após o Jornal Hoje, na TV Globo.

Sinopse

Na obra, a Nação do Fogo entra em guerra com as Nações da Água, do Ar e da Terra, porque pretende dominar o mundo. O conflito já dura um século e não há a menor previsão de quando chegará ao fim.

É apenas com o surgimento de um Avatar que o equilíbrio entre as Nações será restabelecido, já que ele é o único que pode controlar os quatro elementos. Aang faz uma jornada em que encontra criaturas mágicas e poderosos amigos.

Veja o trailer

Curiosidades

A adaptação também recebeu críticas dos fãs de "Avatar" por causa das escolhas das pessoas que fariam o live-action. Na obra, foram escalados atores brancos para os papéis de "mocinhos", e indianos, iranianos e maori para os "vilões"; O tempo de duração do filme também foi outro ponto que não agradou aos fãs, que consideraram que 106 minutos não são suficientes para resumir a primeira temporada de "Avatar"; Tempos depois do lançamento, ator Dev Patel e o diretor de "O Último Mestre do Ar", M. Night Shyamalan, deram declarações garantindo que se arrependeram do projeto; Em 2018, a Netflix anunciou que faria outro live-action de "Avatar", mas, em 2020, os autores do original deixaram a adaptação alegando que a empresa não honrou a visão criativa deles.

Ficha técnica