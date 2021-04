Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quinta-feira (15)

A Sessão da Tarde desta quinta-feira (15) exibirá o filme "Uma Manhã Gloriosa", uma comédia romântica americana lançada em 2011 que narra a história da produtora de televisão Becky Fuller (Rachel McAdams), que tem como dever aumentar a audiência do programa de notícias em que trabalha.

O longa-metragem, que é dos mesmos autores de "O Diabo Veste Prada" e do mesmo diretor de "Um Lugar Chamado Notting Hill", irá ao ar às 15h10, depois do Plantão BBB.

Sinopse

Becky Fuller é uma workaholic sem limites, mas ainda assim acabou sendo demitida da emissora onde trabalhava como produtora de televisão. Mas, logo após, consegue uma nova oportunidade em outro canal.

No entanto, ela terá que promover mudanças no programa matinal do qual faz parte, pois a atração está passando por um momento difícil no quesito audiência.

Só que, para isso, ela vai ter que convencer o premiado jornalista Mike Pomeroy (Harrison Ford) a apresentar matérias de moda e amenidades, ao lado da ex-miss Arizona (Diane Keaton) que ele odeia.

Desafios

Com pouco tempo para atingir o sucesso, a produtora de televisão terá que conciliar a vida profissional com a pessoal, driblando o humor do elenco que integra o programa, ser reconhecida pelo trabalho e ainda viver um amor.

Ela também terá que suportar a personalidade egocentrica dos apresentadores, conseguir assuntos inusitados que garantam a audiência do matinal, bem como tolerar as exigências absurdas dos convidados.

Confira o trailer

Curiosidades

Don Roy King, que interpreta no filme o papel de diretor do "DayBreak", e Robert Caminiti, que dá vida ao assistente de direção, são de fato diretor e assistente de direção, porém do "Saturday Night Live", famoso programa de humor da NBC; As gravações das cenas que se passavam na fictícia emissora IBS aconteceram em um estúdio real, onde eram filmados programas de jornalismo e de entretenimento; O longa-metragem teve filmagens nas cidades de New York e New Jersey, nos Estados Unidos; Algumas cenas que foram mostradas no noticiário mostrado ao longo da obra são verdadeiras, como as enchentes que aconteceram no ano de 2008 no estado de Iowa, quando a cidade de Cedar Rapids teve mais 400 quarteirões submersos.

Ficha técnica