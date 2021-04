Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quinta-feira (1º)

A TV Globo exibirá na Sessão da Tarde desta quinta-feira (1º) o filme "A Ressurreição de Gavin Stone", às 15h. De origem americana e gênero drama/comédia, o longa-metragem narra a história de um ex-astro infantil que é forçado a fazer serviço comunitário em uma igreja local.

Sinopse

Na obra, Gavin Stone (Brett Dalton) finge ser cristão para conseguir o papel de Jesus em uma peça na Paixão de Cristo. Mas, ao longo do tempo, ele descobre que seu principal papel não é esse.

No convívio com os irmãos e as irmãs da comunidade, ele nota que há coisa mais importantes do que a fama em Hollywood. Assim, "A Ressurreição de Gavin Stone" tem o objetivo de inspirar a fé e o perdão.

Veja o trailer

Ficha técnica