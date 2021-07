Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (7)

A Sessão da Tarde de hoje, quarta-feira (7), exibirá "Sai de Baixo: O Filme", um longa-metragem brasileiro lançado em 2019 que tem a comédia como gênero. A produção, oriunda do sitcom que foi sucesso na TV Globo entre 1996 e 2002, irá ao ar às 15h, logo após o Jornal Hoje.

Sinopse de "Sai de Baixo: O Filme"

Caco Antibes (Miguel Falabella) acaba de sair da prisão e está de volta ao apartamento do Largo do Arouche, agora prestes a ser vendido.

Com isso, Magda (Marisa Orth), Cassandra (Aracy Balabanian) e Caquinho (Rafael Canedo) estão vivendo no apertado apartamento de Ribamar (Tom Cavalcante), no mesmo prédio.

A situação muda quando Caco e Caquinho se envolvem no transporte de pedras preciosas, o que pode deixá-los ricos ou enviá-los para a cadeia.

Curiosidades

Claudia Jimenez, que interpretou o papel da empregada doméstica Edileuza nas primeiras temporadas de "Sai de Baixo" na TV Globo, ia fazer o filme, mas desistiu Logo após, Márcia Cabrita, que deu vida à também empregada doméstica Neide Aparecida, aceitou integrar o elenco do longa-metragem. No entanto, ela estava doente e morreu em novembro de 2017 Cassandra, personagem de Aracy Balabanian, não aparece muito nas cenas porque a atriz tinha outros compromissos na agenda Vavá, personagem de Luís Gustavo, também é visto poucas vezes, já que na época o ator estava com problemas de saúde. Ele teve que gravar todas as cenas em um dia Miguel Falabella, que interpretou o papel de Caco Antibes, revelou que não queria fazer "Sai de Baixo: O Filme", e que só aceitou porque queria filmar “Veneza”

Confira o trailer

Ficha técnica

Título original: Sai de Baixo: O Filme

Elenco: Aracy Balabanian; Tom Cavalcante; Miguel Falabella; Marisa Orth

Direção: Cris D'amato

Nacionalidade: brasileira

Gênero: comédia