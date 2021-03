Sessão da Tarde de hoje: veja qual filme a TV Globo exibirá nesta quarta-feira (3)

A Sessão da Tarde exibe, nesta quarta-feira (3), o filme "Dois é bom, três é demais", uma comédia romântica lançada em 2006 que têm Matt Dillon e Kate Hudson como protagonistas. O longa metragem irá ao ar às 15h, na TV Globo, logo após o Jornal Hoje.

Sinópse

Dois é bom, três é demais é uma comédia romântica lançada em 2006 que narra a história de Carl Peterson (Matt Dillon) e Molly Peterson (Kate Hudson) que, logo após o casamento e a lua de mel, passam a morar juntos. Curtindo o lar doce lar, desfrutando a privacidade e outras vantagens da vida a dois, o casal vai do céu ao inferno quando o melhor amigo de Carl, Randolph Dupree (Owen Wilson) é demitido.

O sem-teto é convidado pelo melhor amigo a morar com os dois recém-casados até conseguir uma nova vaga de emprego. No entanto, ao passar do tempo, a o novo posto de trabalho não surge para o hóspede, e os comportamentos - ingênuos e desencanados, juntos a pequenos acidentes vez ou outra - dele passam a incomodar cada vez mais o casal.

Para completar a situação, o pai de Molly, o multimilionário Sr. Thompson (Michael Douglas) não vê com bons olhos a união da filha e Carl, e tenta sempre que pode diminuir o genro, que atua na empresa dele e tem uma carreira promissora.

Curiosidades